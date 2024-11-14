مستوطنة المنارة وديشون ويسود هامعلاه في مرمى نيران "الحزب".. إليكم التفاصيل!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة يسود هامعلاه، بصليةٍ صاروخيّة."

وأضافت المقاومة: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخيّة."

وفي بيان آخر، قالت: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة."

وأكملت: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة."