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فياض يتبلّغ الموافقة على تمديد عقد تزويد الفيول اويل الموقّع بين لبنان والعراق..

14
NOVEMBER
2024
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أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في بيان انه تبلّغ اليوم من رئاسة الوزراء ومن وزارة النفط في العراق موافقة مجلس الوزراء العراقي على طلبه القاضي بتمديد عقد تزويد الفيول اويل الموقّع بين لبنان والعراق لغاية نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٢٥، بدل نهاية تشرين الاول ٢٠٢٤، ليتمكن لبنان من استنفاذ كامل الكمية التعاقدية، اي ١،٥ مليون طن، وذلك عبر تأمين شحنات بسعة ١٢٥ ألف طن شهرياً خلال هذه المدة. كما وافقت الحكومة العراقيّة على طلب الوزير فيّاض تجديد هذا العقد لتجهيز لبنان للسنة الرابعة بالشروط السابقة عينها، مع امكان زيادة الكمية، بناءً على تمني الوزير فيّاض ان تصل الى ٢ مليون طن سنوياً بدل ١،٥ مليون.
 
‎وشكر الوزير فيّاض للعراق شعباً وقيادةً "استمرارية واستدامة مساعدته ووقوفه الى جانب لبنان في جميع الظروف الصعبة إن كانت إقتصادية او أمنية كما هو الحال اليوم في ظل الحرب الهمجيّة التي يخوضها العدو الاسرائيلي على لبنان"، وسيسعى بـ"متابعة شخصيّة منه مع الحكومتين العراقية واللبنانية، لوضع ما تمّت الموافقة عليه موضع التنفيذ في أسرع وقت".
 
‎إشارة إلى أنّ كمية ١،٥ مليون طن المذكورة في الاتفاقية قيد التنفيذ حالياً تمكّن التغذية المستدامة للمرافق العامة و التغذية للمستهلكين بمعدّل يتراوح بين ٤ و٦ ساعات يومياً، في حين أنه اذا ما تمّت زيادة الكميات في العقد الجديد لتصل الى ٢ مليون طن سنوياً فإن هذا المعدّل يمكن أن يصل الى ما بين ٥ و٨ ساعات يومياً.

يُذكر ان شحنة الغاز اويل تصل إلى لبنان غداً وتزن 40 الف طن، وتُستتبع بشحنةٍ ثانية مماثلة تزن 40 الف طن، وتصل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وبذلك سيتوافر لدى مؤسسة كهرباء لبنان مخزون مريح من الوقود يكفي مدة تتجاوز الشهر.

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