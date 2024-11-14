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أدرعي يزعم "تدمير أكثر من 140 منصة صاروخية والقضاء على 200 عنصر من الحزب خلال أسبوع"!

14
NOVEMBER
2024
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نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي مقاطع مصورة عبر حسابه في منصّة "اكس"، وقال "خلال الأسبوع المنصرم تمت مهاجمة أكثر من 140 منصة وتصفية نحو 200 عنصر من حزب الله".

واضاف "طائرات حربية لسلاح الجو الاسرائيلي أغارت خلال الأسبوع المنصرم على أكثر من 140 منصة صاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ودمرتها. لقد شكلت هذه المنصات تهديدًا فوريًا على الجبهة الداخلية في إسرائيل وعلى القوات العاملة في جنوب لبنان. من بين المنصات التي تم استهدافها كانت تلك التي أستخدمت لإطلاق القذائف نحو الجليل الغربي يوم ونحو وسط البلاد يوم أمس ويوم أمس الأول."

وتابع "كما هاجمت طائرات حربية وقضت أمس الأول على مسؤوليْ عمليات والقذائف المضادة للدروع في كتيبة الرضوان في منطقة الساحل بالإضافة قائد سرية في قوة الرضوان. خلال الأسبوع المنصرم قضى جيش اسرائيل على أكثر من 200 عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان من خلال غارات جوية وبرية، تأتي هذه الغارات في اطار الضربة التي تستهدف قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات من جنوب لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية على الحدود الشمالية. يواصل جيش اسرائيل العمل لاحباط تهديدات موجهة نحو دولة إسرائيل."

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