أمطار وعواصف رعدية تنتظرنا..!

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يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الأحد حيث يتحوّل إلى عاصف وماطر بغزارة تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز جنوب شرق تركيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

- غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استقرار بدرجات الحرارة.



الجمعة:

- قليل الغيوم إجمالاً,

- ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة عل الجبال وفي الداخل حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية.

السبت:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا خلال النهار.

- ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

- يتشكّل ضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.

- تنشط الرياح تدريجيًا خلال الليل مع اقتراب المنخفض الجوّي المتمركز جنوب شرق تركيا حيث تتكاثف الغيوم.

- تصبح الأجواء فجر يوم الأحد مهيأة لتساقط أمطارغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

- نحذّر من تشكّل السيول على الطرقات بسب غزارة الأمطار صباح يوم الأحد.

الأحد:

- غائم مع أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحياناً فيرتفع معها موج البحر.

- تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ دون معدلاتها الموسمية.

- تسوء الرؤية بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار.

- نحذّر من تشكّل السيول على الطرقات وتساقط حبات البرد.