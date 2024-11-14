هل ينحدر الوضع العسكري "إلى مزيد من الاشتعال"؟

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كشفت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" أن "سفيراً أوروبياً عكس أمام مسؤولين كبار أجواءً لا تميل إلى التفاؤل بقرب بلوغ تسوية على جبهة لبنان"، حيث أنه قال ما حرفيته "إنّ هناك حراكاً يجري بين العواصم، وهناك أفكار يتمّ تداولها، لكنّها لم ترق بعد إلى أن تشكّل أساساً لحل. ولا نزال نسمع من حزب الله أنه مستمر في الحرب وجاهز لها لفترة طويلة، وفي الوقت نفسه نسمع من الجانب الاسرائيلي مواقف متناقضة بين توجّه للتعجيل في التسوية وبين توجّه في الآن نفسه لتوسيع المناورة البرية. ما يعزز الخشية في هذه الأجواء من أن ينحدر الوضع العسكري إلى مزيد من الاشتعال والتصعيد بما لا يخدم مصلحة أي من أطراف الحرب القائمة".

وفُهم من كلام السفير عينه أنه يلمّح "إلى الطروحات الإسرائيلية التي زامنتها إسرائيل بتصعيد في الميدان العسكري، تتفق كل التقديرات على أن الهدف منه هو فرض واقع ميداني ضاغط على حزب الله ولبنان للقبول بالشروط الإسرائيلية".