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غارات على النبطية ليلا.. وسقوط شهداء!

14
NOVEMBER
2024
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الغازية واستهدف منزلا بصاروخ لم ينفحر وأغار على عين قانا ويحمر مدمرا أربعة مبان سكنية. واغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف  مستهدفة  دراجة نارية  ما أدى لاستشهاد سائقها، بالاضافة إلى غارتين على النبطية الفوقا ومدينة بنت جبيل ، وغارتين على حي الدير وحي الرويس في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات، وغارات على فرون وكفررمان  التي استشهد مختارها، وعلى عيناتا وبرعشيت وصفد البطيخ  وحانين وكفرا.

واغار الطيران الحربي الإسرائيلي  على شبعا وتبنين وبرج قلاوية بعدما كان اغار على عربصاليم ما أدى الى استشهاد 3 مواطنين  وغارة على عرمتى أسفرت عن سقوط شهيدين، وسجلت غارات على بنت جبيل ودير الزهراني وكفرجوز  وكفررمان  وحي البياض في النبطية ما أدى الى سقط شهيد.   

 وطاولت الغارات مجدل سلم والطيري  وطيرحرفا  وزفتا ودير الزهراني  وياطر بالتزامن مع قصف مدفعي على  ارنون  وياطر وبيت ياحون وكونين  وعيناتا  وقصف عنقودي  على مجرى نهر الليطاني  في خراج بلاط  ودبين  وكفرحمام وكفرشوبا .  وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت مرات عدة فوق الجنوب والنبطية وإقليم التفاح.

 أوقعت المقاومة الإسلامية  جنود العدو الإسرائيلي بكمين  على محور عيترون  عيناتا بنت جبيل اطلقت المقاومة على نحو 20 جنديا تموضعوا في منزل  صاروخا موجها ما أدى لانهيار المنزل عليهم  ومقتلهم ، وحاولت قوة إسرائيلية التسلل  بين بيت ليف وراميا فوقعت في كمين محكم للمقاومة ودارت اشتباكات عنيفة استمرت حتى الفجر. 

وتصدت المقاومة الإسلامية لطائرة هيرميز 450  فوق القطاع الأوسط واطلقت نحوها صاروخ ارض - جو  واجبرتها على الابتعاد عن الأجواء اللبنانية.  واستهدفت تجمعا لقوات العدو شرق بلدة مارون الراس بصلية صاروخية . واستهدفت تجمعا آخر عند الأطراف  الجنوبية لبلدة بنت جبيل  بصلية صاروخية من نوع  نصر 1.

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