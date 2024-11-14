بالفيديو- غارات عنيفة تستهدف "صفير" في الضاحية الجنوبية لبيروت عند الثالثة والنصف فجرًا!

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في الساعات الأولى من يوم الخميس، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية عنيفة على مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة شارع حاطوم في برج البراجنة وأحد الأبنية بالقرب من كنيسة مار مخايل قرب حاجز الجيش باتجاه منطقة الصفير. تأتي هذه الغارات بعد تحذير أطلقه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، في وقت متأخر من الليل، دعا فيه سكان الضاحية، وخاصة في منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، إلى إخلاء المباني المحددة في الخرائط المرفقة فوراً.

وزعم أدرعي في تحذيره أن المناطق المستهدفة تحتوي على منشآت تابعة لحزب الله، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضدها في المستقبل القريب. وشدد على ضرورة ابتعاد السكان عن المباني المستهدفة لمسافة لا تقل عن 500 متر حفاظاً على سلامتهم. وفور صدور التحذير، سُمع إطلاق نار كثيف في المنطقة كتنبيه للسكان بضرورة الإخلاء العاجل.