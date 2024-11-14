موسكو: عودة الاتصالات بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سورية

A + A -

الوطن السورية: أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، عن أمل موسكو في أن تقوم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتعديل سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أنها تؤمن بوجوب معالجة المشكلات بما في ذلك الأزمة في سورية، على حين عبر وزير الدفاع التركي يشار غولر، عن اعتقاده بأن ترامب سيسحب قوات بلاده من سورية خلال ولايته الجديدة التي تبدأ في كانون الثاني المقبل.

وقال لافرنتييف، أمس الأربعاء: «نأمل أنه مع وصول الرئيس الجديد والإدارة الجديدة وظهور وجوه جديدة، سيكون من الممكن إجراء بعض التغييرات والتعديلات في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، بما في ذلك في اتجاه الشرق الأوسط»، وحسب «سبوتنيك»، أوضحت موسكو أنها تدرك أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ستتمتع بعلاقات وثيقة جداً مع إسرائيل، لكنها تؤمن بأنه يجب معالجة جميع القضايا والمشاكل، بما في ذلك القضية السورية، بطريقة شاملة.



وأضاف المبعوث الروسي: «لا مفر من ذلك، أولاً وقبل كل شيء، يجب علينا ضمان استقرار الوضع في المنطقة بشكل عام، وعدم السماح بتطوره ليأخذ أبعاداً أكبر».



من جهة ثانية، أكد لافرنتييف أن الكيان الإسرائيلي نفذ الشهر الماضي «غارة» بالقرب من قاعدة حميميم التي توجد فيها القوات الروسية،

وحذر إسرائيل «من مغبة تكرار مثل هذه الأعمال غير المقبولة»، وقال: «نفذت إسرائيل بالفعل غارة جوية واحدة في المنطقة المجاورة مباشرة لقاعدة حميميم، أي إنها لم تضرب القاعدة الجوية بشكل مباشر، لأن ذلك سيكون له، بطبيعة الحال، عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل».



وأكد لافرنتييف أن وزارة الدفاع الروسية قدمت احتجاجاً إلى إسرائيل، وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة، وحذر من مغبة تكرار مثل هذه الأعمال، وفي تموز الماضي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن على إسرائيل التخلي عن العمليات العسكرية العدوانية ضد سورية، وأدانت موسكو بشدة تصرفات تل أبيب ودعت مراراً إلى احترام السيادة الإقليمية لسورية.



في سياق ذي صلة، أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر، عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، سيسحب قوات بلاده من سورية خلال ولايته الجديدة التي تبدأ في العشرين من كانون الثاني المقبل، وقال غولر في مقابلة تلفزيونية، حسب ما نقلت وكالة «الأناضول»، أمس الأربعاء: إن ترامب أصدر خلال ولايته الأولى 3 مرات تعليمات بسحب القوات الأميركية من سورية، وتوقع الوزير التركي أن يتخذ ترامب هذه الخطوة خلال ولايته الجديدة، مردفاً: «أعتقد بأن ترامب سيسحب القوات الأميركية من سورية».



وعن قراءته لمستقبل العلاقات التركية- الأميركية خلال ولاية ترامب، قال: «علاقاتنا مع أصدقائنا الأميركيين إيجابية للغاية في الوقت الحالي، وأعتقد بأنه يمكننا تطويرها نحو الأفضل، لكن أستبعد أن تشهد العلاقات تراجعاً».