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أسرار الصحف ليوم الخميس 14 تشرين الثاني 2024

14
NOVEMBER
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
نفى مرجع سياسي على اتصال مع شخصية لبنانية ظهرت فاعليتها إلى جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال الانتخابات الأخيرة أن يكون هناك أي دور لشخصيات لبنانية ورد اسمها في فريق ترامب خلال الانتخابات السابقة. وقال إن الكلام المنسوب لترامب عن سقوط القرار 1701 ودعم استمرار الحرب حتى نزع سلاح حزب الله لم يصدر عن ترامب الذي يقول إنه يعمل لوقف الحرب وتطبيق القرار 1701 وفسّر الترويج لكلام منسوب لترامب أنه تمنيات بعض الأطراف اللبنانيّة التي راهنت على وصول ترامب لتصعيد الحرب ضد المقاومة وفوجئت بأن دعمه لكيان الاحتلال قائم كما دعم الرئيس جو بايدن قبله، لكنه لا يريد الذهاب إلى حروب بل تعهّد بالعمل على إنهائها.

 

كواليس
قال خبير عسكري إن قيام المقاومة باستهداف مقرّ وزارة الحرب ورئاسة الأركان في كيان الاحتلال في العاصمة تل أبيب في ظل تهديد راهن ببدء المرحلة الثانية من العملية البرية وما يقال إنها أضخم بكثير من المرحلة الأولى. ومع تصريحات وزير الحرب عن مواصلة الحرب حتى نزع سلاح المقاومة يقول إن المقاومة لا تأبه للعملية البرية بل هي تستعجلها بالاستفزاز وهي أرادت أن تري وزير الحرب بعضاً من السلاح الذي يتبجّح بنزعه ليعلم عن أي سلاح يتحدّث ويفكر بطريقة عمليّة لنزعه.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
دلت الغارة على عرمون، والتي استهدفت عائلة فقيرة من قرية فرون الجنوبية، لا شأن لها بالإنتماءات على وجود وشايات وعمليات تجسس مشبوهة!

 

غمز
أخطرت المصارف العاملة المودعين بإمكان سحب الدفعة الشهرية الإضافية المتعلقة بالتعميمين 158 و166..

 

همس
تلقى لبنان دعماً عربياً واضحاً لجهة رفض إدخال أيّ عناصر غريبة على القرار الدولي 1701، تحت أي اعتبار..

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