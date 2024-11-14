عناوين الصحف ليوم الخميس 14 تشرين الثاني 2024

A + A -

الأخبار: المقاومة تقصف وسط تل أبيب

الميدان ليس في مصلحة العدو واتفاق واشنطن وتل أبيب لا يخصّنا

عون يتحدّى بري ويُطيح برئيس المحكمة العسكريّة





الديار: الميدان مفتوح حتى 20 ك2 وترامب يتجه الى «الحرب الناعمة»

صواريخ المقاومة تحيي توازن الردع وتصل الى وزارة الدفاع «الإسرائيلية»

"الإسرائيليون" يلوذون الى الملاجئ و12 قتيلاً في كمين للمقاومة مع انطلاق المرحلة الثانية



اللواء: كمين «بنت جبيل»: مقتل 6 جنود إسرائيليين وقصف وزارة الدفاع بتل أبيب

مصر تدعم رفض لبنان لإملاء الشروط.. وهوكشتاين يتوقع التوصل لاتفاق خلال أيام





البناء: جيش الاحتلال يفشل في إطلاق المرحلة الثانية من العملية البرية بعد مقتل 9 جنود / المقاومة تفعّل مرحلة تل أبيب بصواريخ ومسيّرات نوعية فوق وزارة الحرب / أردوغان يعلن وقف التجارة مع الكيان.. وبوريل يدعو لتعليق الحوار السياسي معه

النهار: تصعيد متدحرج يفاقم مخاوف "الشهرين"... لبنان لن يقبل "مندرجات" إسرائيل للـ1701

الجمهورية: تفاؤل أميركي وتصعيد إسرائيلي

ترامب يجهّز صفقة التسوية

?l'orient le jour: Que signifie une « capitulation » du Hezbollah

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يختار منشقة عن الحزب الديمقراطي لرئاسة الاستخبارات الوطنية



الأنباء الكويتية: مصدر في «الثنائي» لـ «الأنباء»: أبلغنا جمهورنا بأن الحرب مفتوحة وتطول وجودنا في البلاد

وزير الخارجية المصري شدّد على وقف النار وعدم اشتراطه لانتخاب رئيس وترك الساحة مفتوحة لإسرائيل



الوطن السورية: حزب اللـه رد على إطلاق مرحلة التوغل الثانية باستهداف العشرات من جنود الاحتلال.. والعدو يقر: الفجوة غير معقولة … المقاومة تضرب للمرة الأولى قاعدة «الكرياه» في عمق تل أبيب بالصواريخ البالستية والمسيّرات