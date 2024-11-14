«الثنائي» لـ «الأنباء»: أبلغنا جمهورنا بأن الحرب مفتوحة وتطول وجودنا في البلاد

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الأنباء الكويتية: قال مسؤول كبير في الثنائي لـ «الأنباء»: «ان الأولوية لتحصين الوضع الميداني، مع لجوء العدو الإسرائيلي إلى سياسة الضغط على مجتمع المقاومة باستهداف أماكن لجوء النازحين في مناطق بعيدة عن الجبهات. ونحن أبلغنا جمهورنا بأن الحرب مفتوحة، ولا تقتصر على بقعة جغرافية، بل تستهدف وجود شريحة أساسية في الوطن، تقف في وجه الكيان الإسرائيلي، وقد تغلبت عليه في أغسطس 2006، بعدم تمكينه تحقيق أي شيء من الشعار الذي رفعه لخوض تلك الحرب التدميرية على لبنان، بعد أسر المقاومة جنديين إسرائيليين في خلة وردة في 12 يونيو 2006. وانتهت تلك الحرب إلى مفاوضات غير مباشرة وتبادل للأسرى».