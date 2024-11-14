صحيفة: "إسرائيل" تعدّ خطّة لوقف النار في لبنان «كهدية» لترمب عند تنصيبه

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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تعد خطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في يناير (كانون الثاني) المقبل «كهدية» للرئيس المنتخب دونالد ترمب عند تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وأضافت أن مساعدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترمب وجاريد كوشنر أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان كي يحقق ترمب نصراً مبكراً على صعيد السياسة الخارجية لبلاده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله «هناك تفاهم على أن إسرائيل ستقدم هدية إلى ترمب... في يناير سوف يتم التوصل إلى تفاهم بشأن لبنان».