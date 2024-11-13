الجميّل يلتقي بولس في واشنطن

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إستكمالاً للقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن، إلتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل السيد مسعد بولس رئيس حملة الرئيس دونالد ترامب العربية بحضور عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل.

وإذ تمنى الجميّل للرئيس ترامب وفريق عمله التوفيق في الولاية المقبلة، أثنى على رغبة الرئيس الأميركي الجديد في تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن واهتمامه بلبنان واستقراره وسعيه إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة كما جاء في وعده المكتوب للبنانيين.

وشدد رئيس الكتائب على أن أي تسوية يمكن ان يتمّ التوصل إليها يجب ان تأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان واللبنانيين العليا وان تضمن استعادة الدولة اللبنانية لقرارها الحر وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية وعودة المؤسسات الدستورية إلى العمل تمهيداً لإعادة وضع البلد على سكة الإصلاح والتعافي واستقرار طويل الأمد.