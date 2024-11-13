إذاعة النور تنعي الزميلة الشهيدة سكينة منصور كوثراني وtayyar.org يعزي أهلها والجسم الإعلامي اللبناني

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تنعى إذاعة النور الزميلة الشهيدة سكينة منصور كوثراني التي ارتقت في الإعتداء الصهيوني الاجرامي الذي استهدف مبنى سكنياً في بلدة جون الشوفية.

وتعبّر الإذاعة عن عميق حزنها على فقد زميلتنا الشهيدة وولديها رضا وسارة وعدد من أفراد عائلتها، وهي التي كانت مثالا للعطاء والإخلاص وقد توجّت مسيرتها الاعلامية بهذه الشهادة المباركة على طريق العزّة وانسجاماً مع المبادئ والقيم النبيلة في مواجهة هذا الشر المطلق والعنصرية والإجرام.

وتضع إذاعة النور هذه الجريمة الموصوفة التي قام بها العدو الصهيوني الهمجي الذي يستهدف المدنيين على امتداد الوطن أمام مرأى المجتمع الدولي ومؤسساته كافة الذي يقف متفرجاً على هذه الإبادة التي تتجاوز كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية.

وتتقدم إذاعة النور إدارةً وعاملين من أهل وذوي فقيدتنا العزيزة ومحبّيها ومن الجسم الإعلامي اللبناني بأحرَّ التعازي والمواساة، ونسأل الله تعالى لفقيدتنا العزيزة الرحمة وعلو الدرجات.

ومن جهتها تتقدم أسرة tayyar.org من أهل الشهيدة كوثراني ومن إذاعة النور ومن الجسم الإعلامي اللبناني عموماً بأحر التعازي راجيةً لها الرحمة.