"المقاومة الاسلامية" استهدفت تجمعات لجيش العدو في مستوطنات المنارة وكتسرين وأفيفيم بصليات صاروخية

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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيانها ال (12) ، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة بصلية صاروخيّة”.



وفي البيان (13)، أعلنت “المقاومة الاسلامية"، أنه ‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 05:30 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية”.‏

وأعلنت "المقاومة الإسلامية" في البيان (14)، "ان مجاهديها، استهدفوا "عند الساعة 05:30 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية”.

وأفاد البيان (15)، “ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا عند الساعة 05:40 من مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، للمرة الثانية، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية".