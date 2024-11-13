"المقاومة الاسلامية" استهدفت تجمعات لجيش العدو في مستوطنات المنارة وكتسرين وأفيفيم بصليات صاروخية

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيانها ال (12) ، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة بصلية صاروخيّة”.
وفي البيان (13)، أعلنت “المقاومة الاسلامية"، أنه وفي إطار التحذير الذي وجهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:30 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية”.
وأعلنت "المقاومة الإسلامية" في البيان (14)، "ان مجاهديها، استهدفوا "عند الساعة 05:30 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية”.
وأفاد البيان (15)، “ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا عند الساعة 05:40 من مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، للمرة الثانية، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية".