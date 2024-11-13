عمليات الحزب "تابع"... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخيّة.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:30 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.