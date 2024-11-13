عمليات الحزب "تابع"... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخيّة.





بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 05:30 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.‏