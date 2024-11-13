بيان هام من الامن العام...!

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام قبول طلبات منح الإقامة السنوية وتجديدها للعمال العرب والأجانب من الفئات كافة من دون ضم إجازة عمل صالحة، وفق بيان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام.



وأوضحا أنّ ذلك شرط ضم نسخة مصدقة عن عقد عمل جديد وتأمين صحي لا تقل صلاحيته عن الستة أشهر.



وأتى هذا القرار "نظرًا للظروف الإستثنائية السائدة، التي تحول من دون تمكن أصحاب العلاقة من الإستحصال على إجازات عمل، وبعد التنسيق مع وزارة العمل".



تقبل الطلبات المشار إليها أعلاه لدى دائرة العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية التابعة للمديرية العامة للأمن العام.



يعمل بهذا التدبير بصورة إستثنائية وموقتة حتى إشعار آخر.



للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: www.general-security.gov.lb

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