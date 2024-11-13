ياسين تابع مع نواب بعبدا والمكاوي أوضاع النازحين وتوزيع المساعدات

A + A -

التقى رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه بسرايا بعبدا، في حضور نواب بعبدا: آلان عون، هادي ابو الحسن، فادي علامة وكميل شمعون وعدد من رؤساء البلديات واتحاداتها وقائد منطقة جبل لبنان العميد جوزف مسلم وآمر المفرزة القضائية في بعبدا العميد بسام بعاصيري.

خلال الاجتماع عرض المكاوي الدور الذي تضطلع به المحافظة مركزيا وعبر القائمقامين في الأقضية لتوزيع المواد الإغاثية المتوفرة للنازحين في مراكز الإيواء والتعاون الذي أبدته البلديات في نطاق محافظة جبل لبنان، وما يتم تجاوزه من معوقات بالرغم من ضآلة حجم المساعدات قياسا على الحاجة الفعلية.

كما عرض نواب بعبدا حصيلة متابعتهم لأوضاع النازحين والحاجات المتنامية على عتبة فصل الشتاء لجهة تأمين التدفئة.

وشرح ياسين طبيعة عمل لجنة الطوارئ الحكومية والآلية المعتمدة بدءا بتسلم الهبات من الدول الصديقة وتخزينها وتوزيعها عبر المحافظين، مع السعي لتأمين الحاجات قدر الإمكان.

ونوه بالإجراءات المتبعة لجهة تسجيل النازحين وبيانات استلام المساعدات وجداول توزيعها على النازحين.

ثم انتقل الجميع إلى غرفة ادارة مخاطر الكوارث في المحافظة، حيث شرح المكاوي أهمية دور الغرفة وما حققته حتى الآن على أكثر من صعيد.