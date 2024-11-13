الصحة تكشف الحصيلة "غير النهائية" لغارات شنها العدو الإسرائيلي على بلدات لبنانية

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن حصيلة سلسلة غارات شنها العدو الإسرائيلي على بلدات لبنانية، وهي غير نهائية في انتظار التحقق من هوية أشلاء تم رفعها من أماكن الاستهداف وذلك وفق التالي:

- دوحة عرمون صباح اليوم: ثمانية شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء إضافة إلى 17 جريحا وأشلاء.

- بعلشميه أمس: 8 شهداء من بينهم طفلان و سيدتان إضافة إلى 5 جرحى وأشلاء.

- جون أمس: 20 شهيدا من بينهم ثمانية أطفال وثماني نساء إضافة إلى 12 جريحا وأشلاء.

- دير قانون رأس العين السبت الماضي: 20 شهيدا و 19 جريحا

- علمات الأحد الماضي: 25 شهيدا من بينهم 9 نساء و 7 أطفال إضافة إلى سبعة جرحى وأشلاء.