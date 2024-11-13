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سلبَ مبلغًا ماليًا من أحد المطاعم في الكسليك... اليكم ما حصل

13
NOVEMBER
2024
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في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، للحدّ من الجرائم الجنائية الهامّة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أقدم شخصٌ، ملثّم ومسلّح، فجر تاريخ 31-10-2024، على الدّخول إلى أحد المطاعم المعروفة في الكسليك، وسَلَبَ مبلغاً ماليًّا، مجموعه يقارب الـ 8 آلاف دولار أميركي، من الخزنة، وذلك بعد أن قام بتهديد الموظف الموجود بواسطة مسدّسٍ حربي، ثم لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على الأثر، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلاميّة والتّقنية في موقع حصول عمليّة السّلب. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّة الفاعل، وهو:

- أ. ص. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني.)

وبتاريخ 7-11-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في وادي خالد.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العملية، بعد أن كان قد خطّط لها، كونه كان موظفاً سابقاً في أحد فروع المطعم، وعلى معرفة تامّة بمواعيد الإقفال وعمليات جمع المبالغ الماليّة من الصندوق ووضعها في الخزنة. وقد أقرّ بسلب مبلغ ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي تقريبًا وما يقارب الستين مليون ليرة لبنانية، وأنّه لاذ بالفرار على متن دراجته الآليّة.

وبتفتيش منزله، ضُبِطَ المبلغ المسلوب، وأعيد إلى إدارة المطعم. كما تمّ ضبط المسدّس والدّرّاجة المستخدمَين في عمليّة السّلب.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
 
 
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