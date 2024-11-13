عملية نوعية للمقاومة: "مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة"... تحت نيران االمسيرات!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 13-11-2024، وللمرّة الأولى، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة، على قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في مدينة "تل أبيب"، وأصابت أهدافها بدقّة.