"مقر قيادة اسرائيلي"... تحت نيران المقاومة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 13-11-2024، مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، بصليةٍ صاروخية.
بيان 8: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 13-11-2024، للمرّة الثانية، مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، بصليةٍ صاروخية.