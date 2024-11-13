living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة كولكو مونتريال نظمت إحتفالا تكريميا لمناسبة تعيين السيد أنطوان مناسا منسقا

13
NOVEMBER
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لمناسبة تعيين السيد أنطوان مناسا منسقا عاما لكولكو- كندا نظمت هيئة كولكو مونتريال إحتفالا تكريميا في صالة كنيسة مار يوسف بلانڤيل ، حضره النائب العام ورئيس دير مار يوحنا الرسول الاب شربل جعجع وكاهن رعية مار يوسف الاب ايلي ديراني.

كما شاركت في الاحتفال وفود من الهيئات المحلية في كندا وهي كولكو كندا ، كولكو وندسور، كولكو اوتاوا، هيئة كولكو تورنتو، كولكو ڤانكوفر بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء ومناصرين هيئة كولكو مونتريال .

وافتتح اللقاء بكلمة مسجلة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شكر فيها الهيئة الحالية على ما قدمته، وتقدم بالتهنئة للهيئة الجديدة ومنسقها العام انطوان مناسا متمنيا لها النجاح في مهامها .
بعدها كانت كلمة لامينة سر كولكو كندا عبير شمعون اشادت فيها بالتاريخ الحافل بالنجاحات للمنسق العام مناسا الذي هو فعلا مستحق لهذا المنصب واهل له .
وقدمت له درع تهنئة وتقدير، بعدها كانت كلمة للمنسق العام شكر فيها شمعون على التضحيات الجسام التي قدمتها طيلة سنين خدمتها في كولكو كندا وما زالت متمنيا لها النجاح الدائم .

في الختام أعلن منسق عام كولكو كندا أنطوان مناسا الهيكلية التنظيمية الجديدة للهيئة العامة لكولكو كندا، وتوجه بالشكر للمنسقين العامين السابقين ،جهاد داود وفواز بادور على عملهما المتفاني في خدمة كولكو كندا حيث قلدهم دروع تكريمية ،وتوجه الى الهيئة العامة الجديدة ،امامكم تحد كبير وعمل كثير للمرحلة القادمة ولا شك بانكم عنوان للكفاءة والخبرة لانجازه والنجاح به لما فيه مصلحة التيار ووطننا لبنان .
وقد القيت عدة كلمات شكر وتهنئة للمناسبة من منسق هيئة كولكو اوتاوا طوني عون ، منسق هيئة كولكو تورنتو وليد حداد ،كلمة مارون عون القتها مسؤولة لجنة شؤون المرأة نينا عنيد عارج ،فيديو مسجل من مسؤولة لجنة الاعلام في كولكو كندا ساندي عبد الاحد ونائب المنسق السابق لهيئة كولكو مونتريال وائل همدر .

وختم اللقاء بكلمة من مناسا شكر فيها الجميع على حضورهم ودعمهم وتمنى النجاح والتوفيق لمنسقية كولكو كندا الجديدة .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   