هيئة كولكو مونتريال نظمت إحتفالا تكريميا لمناسبة تعيين السيد أنطوان مناسا منسقا

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لمناسبة تعيين السيد أنطوان مناسا منسقا عاما لكولكو- كندا نظمت هيئة كولكو مونتريال إحتفالا تكريميا في صالة كنيسة مار يوسف بلانڤيل ، حضره النائب العام ورئيس دير مار يوحنا الرسول الاب شربل جعجع وكاهن رعية مار يوسف الاب ايلي ديراني.

كما شاركت في الاحتفال وفود من الهيئات المحلية في كندا وهي كولكو كندا ، كولكو وندسور، كولكو اوتاوا، هيئة كولكو تورنتو، كولكو ڤانكوفر بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء ومناصرين هيئة كولكو مونتريال .

وافتتح اللقاء بكلمة مسجلة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شكر فيها الهيئة الحالية على ما قدمته، وتقدم بالتهنئة للهيئة الجديدة ومنسقها العام انطوان مناسا متمنيا لها النجاح في مهامها .

بعدها كانت كلمة لامينة سر كولكو كندا عبير شمعون اشادت فيها بالتاريخ الحافل بالنجاحات للمنسق العام مناسا الذي هو فعلا مستحق لهذا المنصب واهل له .

وقدمت له درع تهنئة وتقدير، بعدها كانت كلمة للمنسق العام شكر فيها شمعون على التضحيات الجسام التي قدمتها طيلة سنين خدمتها في كولكو كندا وما زالت متمنيا لها النجاح الدائم .

في الختام أعلن منسق عام كولكو كندا أنطوان مناسا الهيكلية التنظيمية الجديدة للهيئة العامة لكولكو كندا، وتوجه بالشكر للمنسقين العامين السابقين ،جهاد داود وفواز بادور على عملهما المتفاني في خدمة كولكو كندا حيث قلدهم دروع تكريمية ،وتوجه الى الهيئة العامة الجديدة ،امامكم تحد كبير وعمل كثير للمرحلة القادمة ولا شك بانكم عنوان للكفاءة والخبرة لانجازه والنجاح به لما فيه مصلحة التيار ووطننا لبنان .

وقد القيت عدة كلمات شكر وتهنئة للمناسبة من منسق هيئة كولكو اوتاوا طوني عون ، منسق هيئة كولكو تورنتو وليد حداد ،كلمة مارون عون القتها مسؤولة لجنة شؤون المرأة نينا عنيد عارج ،فيديو مسجل من مسؤولة لجنة الاعلام في كولكو كندا ساندي عبد الاحد ونائب المنسق السابق لهيئة كولكو مونتريال وائل همدر .

وختم اللقاء بكلمة من مناسا شكر فيها الجميع على حضورهم ودعمهم وتمنى النجاح والتوفيق لمنسقية كولكو كندا الجديدة .