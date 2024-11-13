بعد غارات الضاحية اليوم... هذا ما زعمه جيش الاحتلال حول المناطق المستهدفة!

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كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس:

جيش الدفاع استكمل موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية: على مدار الساعات الماضية تم استهداف مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبطارية صواريخ لحزب الله في #يروت

استكملت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل موجة جديدة من الغارات في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت مستودعات أسلحة ومقر قيادة عسكرية كان يستخدمها حزب الله

تأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات أرهابية ضد قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية في إسرائيل وفي اطار الجهود الرامية لتدمير مواقع انتاج وتخزين الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدار السنين الأخيرة في قلب بيروت.

وكانت الأهداف التي تم ضربها تقع في قلب المناطق السكنية بما يشكل مثالًا آخر عن استخدام حزب الله السخيف بسكان لبنان كدروع بشرية.

قبل الغارات تم اتخاذ سلسلة خطوات لتقليص احتمال اصابة المدنيين شملت جمع مسبق للمعلومات الاستخبارتية واستخدام الصور الجوية وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان في المنطقة.