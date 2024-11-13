القاصر نيفين إيهاب موعد مفقودة..!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الاربعاء، بلاغ جاء فيه:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: نيفين إيهاب موعد (من مواليد عام 2010، فلسطينيّة الجنسيّة)، التي غادرت بتاريخ 12-11-2024 منزل ذويها الكائن في بلدة الغازيّة – قضاء صيدا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وتابع، "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".