حمية بعد لقائه ميقاتي: هدفنا إبقاء المرافق تعمل على قدم وساق!

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‏عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، حيث عرض مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الأوضاع الراهنة وشؤونا وزارية والتعاون مع البنك الدولي.



وزير الاشغال

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية الذي قال: "بحثنا مع دولة الرئيس في بعض الامور الأساسية. وتركز النقاش حول إعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار، بناء على عدة نماذج لآلية التمويل لذلك. كما بحثنا في موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية وسير العمل في تلك المرافق بناء على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كما جرت العادة، والتنسيق الكامل في طبيعة الحال".



أضاف :"هذا الموضوع متابع بشكل مستمر من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل، لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني".



وزير الاتصالات

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم، في حضور المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، وتم البحث في أوضاع وزارة الاتصالات.



الجامعة اللبنانية

وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي قال:"اطلعنا دولة الرئيس على اوضاع الجامعة اللبنانية والأضرار التي لحقت بالمباني في مجمع الحدث، كذلك انطلاق العام الدراسي عن بعد في 16 كلية والامور جيدة".



النائب الخير

وإستقبل رئيس الحكومة النائب أحمد الخير وبحث معه في المستجدات، إضافة الى شؤون خدماتية.



نقابة مخلصي البضائع

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من نقابة مخلصي البضائع في منطقة المصنع برئاسة رئيس المصلحة منذر العجمي، في حضور النائب بلال الحشيمي والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأوضح العجمي "أن الوفد طالب بحقوقه لناحية السماح للمخلصين العمل على الاراضي اللبنانية، لا سيما في مرفأي بيروت وطرابلس، خصوصا بعد إقفال الحدود عن منطقة المصنع نتيجة العدوان الاسرائيلي على المنطقة، وأبدى الرئيس ميقاتي تجاوبا لناحية متابعة الموضوع".



حركة "شباب لبنان"

كما استقبل الرئيس ميقاتي، وفدا من "حركة شباب لبنان" و"هيئة الطوارئ المدنية" برئاسة إيلي صليبا.