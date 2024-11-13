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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوّي عند الساعة 12:05 من ظهر يوم الأربعاء 13-11-2024، لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة. ‏"

وفي بيان آخر قالت المقاومة: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوّي عند الساعة 12:10 من ظهر يوم الأربعاء 13-11-2024، لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 900" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة."