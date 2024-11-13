عقل: إنتِ وإنتَ، من أي حزب آخر: شو إسم مسؤول مكافحة الفساد عندكم؟

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر اكس:

بكل محبة، السؤال لإلكم:

أنا مسؤول ملف مكافحة الفساد بالتيار؛ حققنا مع الرئيس ومع الأوادم، نجاحات صعبة: التدقيق الجنائي ووضع رياض سلامة بالسجن وحجز أمواله وأموال العصابة. رغم الصعوبات ورغم الضغوطات ورغم الإعلام المُرتشي.

إنتِ وإنتَ، من أي حزب آخر: شو إسم مسؤول مكافحة الفساد عندكم؟ وشو عمل؟ وبأي ملف نجح؟ بالتفصيل والمستند!

هدف هيدا سؤال نجتمع لإعادة بناء الدولة لمصلحة كل الأوادم... بعيداً عن الشعبوية والكلام الفارغ.

وكمان الهدف، تقييم ذاتي بموضوع الإصلاح، ولنكثف العمل للمستقبل وللشباب Leading by example.