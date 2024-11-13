الجيش الاسرائيلي ينذر جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية..!

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أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الاربعاء، بيانًا وجه فيه تحذيرًا إلى السكان في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.



وقال أدرعي في منشوره: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك، الغبيري".



وأضاف، "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي ضدها في المدى الزمني القريب".



وأردف أدرعي قائلاً: "من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".