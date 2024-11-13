بيار رفول من ملبورن: المطلوب وحدة اللبنانيين ونحذر من دعوات التقسيم: المطلوب تقوية الجيش

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لبّى حشدٌ غفير من الجالية اللبنانية في ملبورن والفعاليات السياسية والاجتماعية والاعلامية دعوة التيار الوطني الحر الى لقاءٍ حواريّ مع مستشار الرئيس العماد ميشال عون الدكتور بيار رفول، لإلقاء الضوء على المستجدّات اللبنانية.

بعد الترحيب بالحضور، استعرض رفول ما يجري في لبنان، معتبراً أنّ حزب الله أخطأ في المبادرة بفتح الجبهة، وأن العماد عون كان أبلغ الحزب خلال اللقاء معه عن خوفه مما قد تتجه اليه الامور وقلقه على الجنوب ولبنان وعن نصيحته للحزب بعدم الانجرار للحرب. وأكد رفول على موقف التيار المعلن والمتمثّل برفض وحدة الساحات، بحيث ان هذه الوحدة تقررها دول لا احزاب او جماعات.



وفي المقابل شدد رفول على أنه على الرغم من موقف التيار الرافض لوحدة الساحات، والخلاف مع حزب الله بالموضوع الداخلي بخصوص مكافحة الفساد، فإن التيار يبذل حالياً اقصى جهوده لمساعدة اهلنا النازحين، ويرفض اي مخطط لتهجير مكون وطني.

واكّد رفول على ان لبنان سيتعافى رافضاً اي دعوات مشبوهة لتقسيم لبنان. وشدّد على ان الحل يكون باقامة الدولة المدنية.

وشدّد رفول على اهمية تعزيز وتقوية الجيش ليتمكن من تأدية دوره الوطني. ودعا اللبنانيين كافةً الى التكاتف في ظل هذه الحرب والاحداث الكبيرة في المنطقة التي قد تشهد تغييراً وانهيار انظمة، واكّد ان خلاص اللبنانيين يكمن في وحدتهم وتضامنهم.

في ختام حديثه، شكر رفول الحضور وأجاب عن أسئلتهم وهواجسهم