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رشقات رشاشة في اتجاه رامية وعيتا الشعب والقوزح فجرا

13
NOVEMBER
2024
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اطلق العدو الاسرائيلي فجرا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات رامية وعيتا الشعب والقوزح بالقطاع الاوسط، في حين استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور حتى الصباح حيث اغار الطيران الحربي المعادي على بلدات وادي الحجير،الغندورية، تبنين،عين المزراب، برعشيت، صديقين قانا، مجدل زون،عيناتا، قبريخا ،شقراء، تولين،مجدل سلم، مركبا،معروب،طرفلسيه،ديرقانون النهر، قلاوي الحميري،شحور،ديركيفا، المنصوري، معظم هذه الغارات استهدفت منازل ومباني ومحال تجارية ما ادى الى تدميرها و تدمير دائرة واسعة محيطة بالمكان المستهدف.

واغار الطيران الحربي المعادي على مدينة صور مستهدفا مبنى في شارع صفي الدين وبغارة ثانية استهدف مبنى في شارع ازهار السلام و عملت فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي والصليب الأحمر اللبناني على انقاذ ثمانية جرحى واستشهاد ثلاثة وعملت الفرق على فتح الطرق وازالة الردم والدمار لتسهيل حركة المرور.

وتعرضت وادي السلوقي ووادي الغندورية لقصف مدفعي معادي. وفي بلدة المنصوري استهدفت مسيرة إسرائيلية معادية فريقاً من المسعفين كان يقوم برفع الأنقاض عن مبنى دمره الطيران الحربي ما أدى إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وإصابة مسعف من الدفاع المدني اللبناني بجروح. كما استشهد مواطن وسقط عدد من الجرحى في غارة نفذها الطيران الحربي المعادي على البرج الشمالي ولا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض للبحث عن مفقودين.
واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل حيث أطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.

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