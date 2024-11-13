عمر حرفوش سيفاجئ العالم من الفاتيكان غداً

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في خطوة عالمية بعيدة من السياسة يحلّ المؤلف العازف اللبناني وعازف البيانو الشهير عمر حرفوش ضيفاً مكرّماً على حاضرة الفاتيكان بدعوة رسمية من رئيس مكتبة الفاتيكان مونسينيور Vesenzo Zani وبمباركة قداسة البابا فرنسيس ليُحيي في ١٤ تشرين الثاني حفلاً ضخماً تحت ما أسماه البابا الدعوة للسلام كلّ على طريقته. حيث سيعزف حرفوش "كونشرتو السلام" مع الأوركسترا السيمفونية الفرنسية بقيادة ماتيو بونين بحضور حشد كبير من السفراء ورجال الدين على مختلف انتماءاتهم . كما سيتلقى حرفوش ميدالية الفاتيكان تقديراً لفنّه وتضحيته في خدمة السلام العالمي. يأتي كل هذا في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان الحديث حيث يسطّر لبنان ومن خلال كباره في المجالات كافة انجازات عالمية.