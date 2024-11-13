living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يواصل حربه على «النصرة» في حماة وإدلب

13
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: جدد الجيش العربي السوري أمس استهدافه مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه في ريفي حماة وإدلب بالطيران المسير الانقضاضي ومدفعيته الثقيلة، ما أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين، في حين أجرت ما تسمى قوات «التحالف الدولي» الذي يقوده الاحتلال الأميركي بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي، تدريبات عسكرية في منطقة التنف المحتلة، أقصى جنوب شرق سورية.

 

وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن» أن الجيش استهدف بالطيران المسير تحركات مؤللة للإرهابيين ومواقعهم في العنكاوي بسهل الغاب الشمالي الغربي، وفي الحلوبة بريف إدلب الجنوبي، في حين دك الجيش بمدفعيته الثقيلة مواقع الإرهابيين في فليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

 

وأوضح المصدر أن نيران الجيش أردت العديد من مسلحي تنظيمات «جند الشام» و«أنصار التوحيد» و«الحزب الإسلامي التركستاني» الإرهابية.

ولفت إلى أن مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها «النصرة» كانت اعتدت على نقاط عسكرية بقذائف صاروخية ومن أسلحة رشاشة وقناصة، وذلك على محاور بريف إدلب الشرقي من منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد أسفرت عن ارتقاء عنصرين منها شهيدين، وهو ما رد عليه الجيش بكثافة نارية مكبداً الإرهابيين خسائر فادحة.

 

وفي السياق قصفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتحصينات الإرهابيين في قرى كفرعمة والقصر وتديل بريف حلب الغربي، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية، في أجواء المنطقة، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.

 

وفي البادية الشرقية، بيَّن مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن وحدات الإسناد الناري في الجيش أوقعت أمس في كمين مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي حاولت التقدم بسيارتي بيك آب نوع «شاص» من جبل العمور، للهجوم على النقاط العسكرية في منطقة جبل الضاحك بمنطقة السخنة في بادية حمـص الشرقية، واستهدفتها بالمدفعية والصواريخ، وهو ما أجبرها على الانسحاب والهروب باتجاه عمــق جبل العمور تاركة خلفها إحدى السيارات وقد غنمها الجيش وعثر فيها على أجهزة اتصال وحواسيب وذخيرة.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   