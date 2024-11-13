الجيش السوري يواصل حربه على «النصرة» في حماة وإدلب

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الوطن السورية: جدد الجيش العربي السوري أمس استهدافه مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه في ريفي حماة وإدلب بالطيران المسير الانقضاضي ومدفعيته الثقيلة، ما أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين، في حين أجرت ما تسمى قوات «التحالف الدولي» الذي يقوده الاحتلال الأميركي بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي، تدريبات عسكرية في منطقة التنف المحتلة، أقصى جنوب شرق سورية.

وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن» أن الجيش استهدف بالطيران المسير تحركات مؤللة للإرهابيين ومواقعهم في العنكاوي بسهل الغاب الشمالي الغربي، وفي الحلوبة بريف إدلب الجنوبي، في حين دك الجيش بمدفعيته الثقيلة مواقع الإرهابيين في فليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المصدر أن نيران الجيش أردت العديد من مسلحي تنظيمات «جند الشام» و«أنصار التوحيد» و«الحزب الإسلامي التركستاني» الإرهابية.

ولفت إلى أن مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها «النصرة» كانت اعتدت على نقاط عسكرية بقذائف صاروخية ومن أسلحة رشاشة وقناصة، وذلك على محاور بريف إدلب الشرقي من منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد أسفرت عن ارتقاء عنصرين منها شهيدين، وهو ما رد عليه الجيش بكثافة نارية مكبداً الإرهابيين خسائر فادحة.

وفي السياق قصفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتحصينات الإرهابيين في قرى كفرعمة والقصر وتديل بريف حلب الغربي، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية، في أجواء المنطقة، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.

وفي البادية الشرقية، بيَّن مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن وحدات الإسناد الناري في الجيش أوقعت أمس في كمين مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي حاولت التقدم بسيارتي بيك آب نوع «شاص» من جبل العمور، للهجوم على النقاط العسكرية في منطقة جبل الضاحك بمنطقة السخنة في بادية حمـص الشرقية، واستهدفتها بالمدفعية والصواريخ، وهو ما أجبرها على الانسحاب والهروب باتجاه عمــق جبل العمور تاركة خلفها إحدى السيارات وقد غنمها الجيش وعثر فيها على أجهزة اتصال وحواسيب وذخيرة.