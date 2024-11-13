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صواريخ المقاومة تشلّ مطار بن غوريون

13
NOVEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في اليوم ال51 من العدوان الإسرائيلي على لبنان، دكت المقاومة الإسلامية في لبنان القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في العمق المحتل بصليات صاروخية. وقامت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم باستهداف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بسلسلة من الصواريخ النوعية، وقد أكدت المقاومة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة. نتيجة لهذا القصف الصاروخي العنيف على تل أبيب، توقفت الملاحة في مطار بن غوريون لساعات، ولم تتمكن الطائرات من الهبوط، حيث بقيت في الجو لفترة طويلة قبل أن يُعاد توجيهها إلى مطارات أخرى داخل فلسطين المحتلة أو إلى مطارات في قبرص.

 

كما شنّت المقاومة هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على القواعد العسكرية، وأصابت أهدافها بدقّة. كما وجهت المقاومة ضربات نوعية ضد تجمعات جنود الاحتلال عند الحدود مع لبنان. وعرض اعلام العدو مشاهد للأضرار التي سببتها صواريخ المقاومة في المنطقة. كذلك، ‏وجّهت المقاومة الإسلامية تحذيرات لعددٍ من مستوطنات الشمال، حيث أعلن «حزب الله» عن استهداف مستوطنة كفر بلوم بصليةٍ صاروخية. واعلن «حزب الله» «اننا تصدينا لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء النبطية وأجبرناها على مغادرة ‌الأجواء اللبنانية».

 

واستهدف مستوطنتي كفر بلوم كفر يوفال بصليتين صاروخيتين‏. وتصدى لمسيرة إسرائيلية «هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبرها على مغادرة ‌‏الأجواء». واستهدف مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية. وقد اشارت يسرائيل هيوم الى تحطم مسيّرة أطلقت من لبنان على مدرسة في جيشر هزيف شمال نهاريا.


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