عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2024

A + A -

الأخبار: فاشيّو إسرائيل: يتحفزون لضمّ الضفة

بري: مخطئ من ينتظر قبولنا حلاً يناسب العدو؟

مصر وقطر تحذّران جعجع: لا مسّ بالطائف ولا وكالة لأحد عن السنّة

العدو ينتقل إلى المرحلة الثانية من العملية البرية | المقاومة: مجاهدونا في الانتظار



الجمهورية: هوكشتاين: "متفائل ومفعم بالأمل"

"إسرائيل توسع عملياتها

النهار: "المرحلة الثانية" من الحرب تُلهب لبنان... التصعيد يسابق "مشاريع تجريبية" لوقف النار!

اللواء: كاتس يختبر جنونه بتدمير اقتصاد الضاحية.. والمقاومة ترد بتل أبيب

بايدن لوقف النار بأسرع وقت.. ولبنان يجدّد رفضه لاتفاق إذعان



الديار: صواريخ المقاومة تشلّ مطار بن غوريون: تل أبيب تحت النيران

«إسرائيل» توسع نطاق عدوانها البري



البناء: الاحتلال يعلن بدء المرحلة الحاسمة للحرب البرية ثم يعلن انتظار المفاوضات؟ / اليمن يلاحق الأسطول الأميركي… وصواريخ المقاومة تهطل حتى تل أبيب / باسيل: الـ 1701 والاستراتيجية يتكاملان… والاحتلال لم ينفذ موجباته فتعطّل /

l'orient le jour: Cher Naïm Kassem, c'est plutôt à vous de répondre à nos questions..

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بري لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر اقتراحات ملموسة... والـ1701 وحده المطروح

مساعٍ لتذليل اعتراضه على مشاركة بريطانيا وألمانيا في مراقبة تنفيذ القرار الأممي



الأنباء الكويتية: احتدام متبادل في الميدان لتعزيز الشروط والأثمان المدفوعة مفتوحة وغير محدّدة بسقف

قناعة لبنانية داخلية بـ «الأمد الطويل» للحرب الإسرائيلية



الوطن السورية: تعطل مطار بن غوريون وأكثر من مليون مستوطن دخلوا الملاجئ … صواريخ ومسيّرات المقاومة تؤلم العدو من نهاريا إلى حيفا وصولاً إلى تل أبيب