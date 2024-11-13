عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2024

الأخبار: فاشيّو إسرائيل: يتحفزون لضمّ الضفة
بري: مخطئ من ينتظر قبولنا حلاً يناسب العدو؟
مصر وقطر تحذّران جعجع: لا مسّ بالطائف ولا وكالة لأحد عن السنّة
العدو ينتقل إلى المرحلة الثانية من العملية البرية | المقاومة: مجاهدونا في الانتظار
الجمهورية: هوكشتاين: "متفائل ومفعم بالأمل"
"إسرائيل توسع عملياتها
النهار: "المرحلة الثانية" من الحرب تُلهب لبنان... التصعيد يسابق "مشاريع تجريبية" لوقف النار!
اللواء: كاتس يختبر جنونه بتدمير اقتصاد الضاحية.. والمقاومة ترد بتل أبيب
بايدن لوقف النار بأسرع وقت.. ولبنان يجدّد رفضه لاتفاق إذعان
الديار: صواريخ المقاومة تشلّ مطار بن غوريون: تل أبيب تحت النيران
«إسرائيل» توسع نطاق عدوانها البري
البناء: الاحتلال يعلن بدء المرحلة الحاسمة للحرب البرية ثم يعلن انتظار المفاوضات؟ / اليمن يلاحق الأسطول الأميركي… وصواريخ المقاومة تهطل حتى تل أبيب / باسيل: الـ 1701 والاستراتيجية يتكاملان… والاحتلال لم ينفذ موجباته فتعطّل /
l'orient le jour: Cher Naïm Kassem, c'est plutôt à vous de répondre à nos questions..
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بري لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر اقتراحات ملموسة... والـ1701 وحده المطروح
مساعٍ لتذليل اعتراضه على مشاركة بريطانيا وألمانيا في مراقبة تنفيذ القرار الأممي
الأنباء الكويتية: احتدام متبادل في الميدان لتعزيز الشروط والأثمان المدفوعة مفتوحة وغير محدّدة بسقف
قناعة لبنانية داخلية بـ «الأمد الطويل» للحرب الإسرائيلية
الوطن السورية: تعطل مطار بن غوريون وأكثر من مليون مستوطن دخلوا الملاجئ … صواريخ ومسيّرات المقاومة تؤلم العدو من نهاريا إلى حيفا وصولاً إلى تل أبيب