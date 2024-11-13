ابو الحسن: هذا ما عرضناه مع بري

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد عودته من الرياض. كما رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، على رأس وفد ضم عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، أمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية والميدانية.



واوضح عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن لـ «اللواء»: كانت جولة افق مع الرئيس بري في كل المواضيع السياسية لا سيما العدوان الاسرائيلي على لبنان وتأثيراته على الداخل وازمة النزوح، والموضوع المتعلق بما يحكى عن محاولات لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701. وصولا الى مسألة تلافي الفراغ في المؤسسة العسكرية ولمسنا من الرئيس بري كل الحرص على المؤسسة العسكرية وكل الاجهزة الامنية وعلى هيكليتها وعلى دورها.