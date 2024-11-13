نشر الجيش على الحدود لن يتم قبل إرساء تفاهم على دوره

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ « اللواء» أن أي قرار بعودة التفاوض من الجهة الرسمية اللبنانية في ملف وقف إطلاق النار ينتظر بعض المعطيات على أن هذا التفاوض يقوم على اساس تنفيذ القرار ١٧٠١.

واشارت إلى أن التركيز على هذا القرار يعني الالتزام الرسمي به ، ما يدحض أي حديث عن تراجعه، معتبرة أن هناك نقاطا لا تراجع عنها في ما خص الموقف اللبناني.



وأفادت أن موضوع نشر الجيش على الحدود لن يتم اتخاذه قبل. من قبل الحكومة قبل إرساء تفاهم على دور الجيش وضمانات معينة ولكن حتى الآن ما من كلام واضح في هذا المجال.