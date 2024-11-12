أدرعي يدعو إلى الإخلاء الفوري

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في تغريدة نشرها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، وجّه تحذيرًا عاجلًا لسكان الضاحية الجنوبية في منطقة حارة حريك، داعيًا إياهم لإخلاء المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له. وأشار أدرعي إلى أن هذه المناطق تحتوي منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على استهدافها في وقت قريب.



أضاف أدرعي أن هذا التحذير يأتي حرصًا على سلامة السكان، ودعاهم للابتعاد عن هذه المباني بمسافة لا تقل عن 500 متر لتجنب الأضرار المحتملة جراء العمليات العسكرية.