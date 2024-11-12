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جيمي جبور من عين يعقوب : مؤامرة تأليب المجتمعات المضيفة أضحت واضحة والحكومة مطالبة بوضع آليات واضحة للتعاطي مع أضرار الإعتداءات الإسرائيلية

12
NOVEMBER
2024
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تفقد النائب جيمي جبور بلدة عين يعقوب وعاين موقع المجزرة الإسرائيلية الغادرة وتفقد المنازل المحيطة والمتضررة والتقى الأهالي ولاسيما صاحب المنزل المستهدف الذي تمت تسويته أرضاً والذي أكد عدم وجود عناصر حزبية بين العائلات القاطنة والذين هم جميعا من أقاربه .
وفي هذا الإطار لفت جبور في تصريح أننا من فوق ركام المنزل المدمر نشهد على بربرية وهمجية الاعتداءات الإسرائيلية والتي أزهقت أرواحاً بريئة لجأت الى مكان حسبته آمنا وإذ بنا نتأكد مرة جديدة أن جميع اللبنانيين هم في عين الإستهداف الاسرائيلي وبأن مؤامرة استهداف الأماكن المضيفة لتأليب اللبنانيين على بعضهم أضحت واضحة لا لبس فيها ، وأجرى جبور إتصالاً بأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ودعاه الى تفقد المكان والكشف على الأضرار كما توجه لرئيس الحكومة مطالباً بوضع آليات شفافة وواضحة في التعاطي مع أضرار الإعتداءات الإسرائيلية .

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