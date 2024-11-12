البيسري: حدود أي اتفاق يقف عند سيادة لبنان

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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفدًا من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي.

وشكر نقيب الصحافة البيسري على “المهام التي يقوم بها في هذه الظروف الصعبة وضمان أمن المعابر الحدودية الشرعية، خاصة فيما خص دخول الوافدين”، مؤكدًا على “التضحيات التي يقوم بها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والرواتب الضئيلة”، داعيا “الجميع للعودة الى الشرعية تحت كنف الدولة والأمن الشرعي”.

من جهته، أكّد البيسري “أهمية دور النقابة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وعلى وظيفة الإعلام بشكل عام، متجاوزًا بعض الفلتان الذي ينتشر خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأوضح أنّ “عناصر الأمن العام تتواجد على المعابر الشرعية وتطبق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية كافةً. وبالنسبة للمعابر البريّة، فقد تعرض معبرا المصنع والقاع في البقاع للقصف والإقفال أمام انتقال الآليات ويتم الانتقال سيراً بين لبنان وسوريا على هذه المعابر. أمّا المعابر في منطقة الشمال فما زالت تعمل بشكل طبيعي”.

وأشار إلى “الدور الكبير للأجهزة العسكرية والأمنية والعاملين في المطار وشركة الطيران الوطنية إدارةً وعاملين، الذين يعملون في حالات استثنائية. وإن أمن المطار تضمنه الإجراءات التي تطبقها الأجهزة الأمنية والعسكرية المتواجدة في حرمه”.

وبالنسبة للصحافيين القادمين من الخارج، أوضح أنه “يسمح لهم بالدخول الى لبنان في حال استوفوا الشروط القانونية لذلك، أما غير مستوفي الشروط فيمنعوا من الدخول. ووفقًا للقانون يحق للأمن العام، كما في باقي دول العالم، السماح بالدخول أو عدمه لأي شخص الى لبنان وفقا لاعتبارات أمنية لديه”.

وعما يحكى عن امكانية قيام نزاع داخلي، قال البيسري: “هناك كارثة كبيرة جراء النزوح والوضع الاقتصادي، لكن ثمة بقعة نور نتيجة ما ظهر من تآلف وتكاتف وتقارب بين اللبنانيين. والإشكاليات التي تحصل نسبتها قليلة، وما يجري في مواقع التواصل الإجتماعي لا يبنى عليه وعلى الجميع أن يعرفوا أننا في مركب واحد”.

وعن جدية الحديث عن وقف اطلاق النار والتسوية المطروحة، أكد أن “حدود أي اتفاق يقف عند سيادة لبنان”، مشيدا بـ”الدور الذي يقوم به الرئيس ميقاتي في هذا الخصوص”.

وعلى صعيد عودة السوريين الى بلادهم، قال: “هذه الأحداث أثبتت أن ما كنا نطالب به، من أن هناك عددا كبيرا من السوريين المسجلين عند مفوضية اللاجئين ال “UNHCR” قد عادوا الى سوريا ولم نتبلغ عن أي تعرّض أمني لهؤلاء العائدين”.

وفي ما خص التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، أشار إلى “وجود ضباط مؤهلين لقيادة وإدارة المؤسسات الأمنية وإن قرار التمديد هو قرار تتخذه السلطات السياسية في الدولة”.

وختاما، شكر البيسري الوفد على الزيارة، ودعاهم الى أن “يكونوا الصوت الذي يساهم مع الآخرين في تمتين الوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة الذي يمر بها لبنان”.