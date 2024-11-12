living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تراجع التبشير المتسرع بهدنة قريبة

12
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تراجع التبشير المتسرع بهدنة قريبة، بعدما تبين أنه لا يستند إلى وقائع، بل إلى تمنيات، أو ربما إلى قراءات خاطئة للتحول على المستوى الأميركي، حيث خفت في الساعات الاخيرة التعويل على زيارة قريبة لآموس هوكستين، في انتظار لقاء الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب، الذي يبحث ملفات تدور حول الكرة الأرضية بأسرها، وليس فقط  لبنان، كما أوحى بعض المتحدثين بلسان الغيب السياسي.
أما المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، فواكب التفاؤل اللبناني بوقف النار بتهديدات أعقبها تنفيذ عشرات الغارات في مختلف المناطق  اللبنانية، ولاسيما في الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى منطقة واقعة بين العبادية وبعلشميه في قضاء عاليه، ليعلن مساء أن الجيش الاسرائيلي دمّر معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله تحت الضاحية، على حد تعبيره.
أما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر البعض في لبنان في الأيام الماضية أنه انتهى سياسياً بفعل التظاهرات التي انتهت، ضد إقالته لوزير الدفاع، فوصل به الأمر اليوم حد محاولة تأليب الشعب الإيراني ضد الدولة، فخصه برسالة جاء فيه: هناك شيء واحد يخشاه نظام خامنئي أكثر من إسرائيل وهو أنتم فلا تفقدوا الأمل.
أما لبنانياً، وفي وقت أكد الرئيس نبيه بري تمسكه بالموقف الرافض أي زيادة أو نقصان على القرار 1701، ، لم يرَ وليد جنبلاط الذي فاتَه دور الرئيس العماد ميشال عون في انجاز الترسيم البحري في مقابلة صحافية اليوم، أي تأثير للتغيير في البيت الابيض على الوضع في المنطقة ولبنان.
أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فشدد على ان الاستراتيجية الدفاعية تشكل الترجمة الداخلية للقرار 1701، معتبراً أن الحل كي يكون مستداماً، يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان. وجدد باسيل مطالبة المقاومة بأن تكون ضمن الإجماع اللبناني بالدعوة لوقف إطلاق النار والحرب وتطبيق الـ1701 وعدم التلكؤ بالمشاركة فورًا في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع إستراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها. وذكر باسيل بأن التيار عارض حزب الله في وحدة الساحات وجبهة الإسناد لأنه رأى فيها ضررًا على مصالح لبنان وخطرًا عليه حيث استغل العدو النقص في شَرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   