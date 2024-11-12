الجيش يوقف 30 شخصاً.. ماذا حصل؟

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اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، انه "بتاريخ 11/11/2024، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون - الشمال المواطنين (ع.ر.) و(ه.ع.) و(ب.ر.)، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات ومسدسا حربيا".



وتابع البيان: "دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، عددا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع، وأوقفت 26 سوريا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة وتجولهم من دون أوراق ثبوتية، وضبطت خلال عملية الدهم سيارتين وعددا من الدراجات النارية، إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وأعتدة عسكرية. كذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة البداوي – طرابلس المواطن (ع.م.) المطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة بجرم إطلاق نار، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا وقاذف أر. بي. جي. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".