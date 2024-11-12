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"مبانٍ عسكرية ومخازن أسلحة"... مزاعم اسرائيلية جديدة عن استهدافات جنوب لبنان

12
NOVEMBER
2024
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أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء، أنَّ "الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها البرية في جنوب لبنان ضد أهداف جديدة لحزب الله، ويرافق القوات البرية هجمات ومساعدة من قبل اللواء 282 والقوات الجوية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "عثر مقاتلو الكتيبة "188 TDF" و"Golani TDF" على قاذفات محملة جاهزة للانطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية، إلى جانب العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وتابع، "تواصل قوات الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي معاركها في جنوب لبنان، حيث دمرت قوات اللواء 769 مباني عسكرية لحزب الله في المنطقة وصادرت معدات عسكرية وأسلحة عثر عليها في المباني المدنية".


وزعمت القوات الإسرائيلية أنها "هاجمت خلال اليوم الأخير نحو مئة هدف عسكري في لبنان، بينها مباني عسكرية ومخازن أسلحة وعشرات العناصر ومنصات إطلاق النار على الجليل الأعلى والخليج والجليل الغربي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات الحربية، الليلة الماضية، موقعاً عسكرياً في منطقة البقاع في عمق لبنان، به بنية تحتية تحت الأرض بما في ذلك منصات إطلاق كانت موجهة نحو إسرائيل".

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