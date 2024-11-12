"عهدنا مع الدماء الزاكية أن نبقى في إثرها"... رسالة من المقاومين إلى عوائل الشهداء

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رسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية إلى عوائل الشهداء الكرام:



بسم الله الرحمن الرحيم



من المنتظرين في ثغور الجهاد والمقاومة والثبات والبطولة، نرسل بمناسبة يوم شهيد حزب الله إلى جميع عوائل المضحين والشهداء أسمى آيات التبريك والتهنئة سائلين المولى لكم الصبر وعلوّ الدرجات في الدنيا والآخرة، ونعاهدكم يا عوائل شهدائنا بالتمسّك بنهج الشهداء مشاعل الطريق والسير في هدي وصاياهم وحملِ أهدافهم حتى تحقيق النصر المبين على أعداء الدين.



وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المجاهدين المنتشرين والمتأهبين على امتداد المحاور في مواجهة العدو، نبارك لشهدائنا الأبرار مقامهم السامي في العلياء ولقائهم بسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) عند الرب الكريم مع محمد وآله الطاهرين.



إنّ عهدنا مع الدماء الزاكية أن نبقى في إثرها، لنصون الأرض ونحمي شعبنا ونسيِّج الوطن بأشفار العيون.



كلّ السلام إلى عوائل شهدائنا الأبرار آباءً وأمهات أبناءً وبناتٍ وزوجات...



وتحية إكبارٍ وإجلالٍ لعطاءاتهم وتضحياتهم التي ستزهر نصرًا مؤزّرًا تبقى معه رايتنا الجهادية خفّاقة عالية، ومنارةً تضيء دروب المجاهدين والمستضعفين المتشوّقين لظهور إمامنا الحجّة المهدي من آل محمد (عجل الله تعالى فرجه الشريف).