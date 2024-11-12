بيانات المقاومة تتوالى... اليكم آخر ما تم استهدافه!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بصليةٍ صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 03:05 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية صاروخية.