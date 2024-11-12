بيانات المقاومة تتوالى... اليكم آخر ما تم استهدافه!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بصليةٍ صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:05 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية صاروخية.