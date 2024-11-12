بوحبيب عرض مع فارينا لضرورة حماية المواقع الاثرية: مسؤولية اليونسكو تحييدها وزيادة الضغوط على اسرائيل

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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب في مكتبه في الوزارة، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي كوستانزا فارينا، في إطار التحرك الديبلوماسي المكثف الذي تقوم به الوزارة لحماية المواقع الأثرية في لبنان من العدوان الاسرائيلي، وتم عرضٌ للمخاطر المُحدقة بالمواقع الإثرية في مدينتي بعلبك وصور وغيرها من المدن والبلدات، واحتمال تعرّضها للهدم جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية.

بو حبيب

وأثنى الوزير بو حبيب على "العلاقات الممتازة بين لبنان واليونسكو وأهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في لبنان في مجالات عدة، كدعم التعليم وحماية الأثار والمواقع التاريخية"، وشدد على "المسؤولية المنوطة باليونسكو لتأمين الحماية للمعالم الأثرية اللبنانية المدرجة على قائمة التراث العالمي وتحييدها، وزيادة الضغوط على اسرائيل لمنعها من استهدافها أو تعريضها للخطر جراء الغارات التي تشنّها على مقربة منها، باعتبارها معالم تاريخية تشكل جزء من الحضارة الانسانية والتراث العالمي المشترك".

ويأتي اللقاء بين بو حبيب وفارينا قبيل انعقاد الجلسة الاستثنائية للجنة المعنية في اليونسكو بالحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، التي تعقد في 18 تشرين الثاني 2024 بناء على طلب تقدم به القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو السفير مصطفى أديب، من أجل طلب توفير الحماية المعززة لـ34 موقعا أثريا في لبنان وتأمين حصانة لها تفرض على الأطراف عدم استهداف المواقع التراثية أو استخدامها لأغراض عسكرية خلال النزاعات المسلحة وفق الإتفاقيات الدولية الموقعة.